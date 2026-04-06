Бастрыкин заинтересовался состоянием многоквартирного дома в Нижнем Новгороде

Здание находится в непригодном состоянии.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного в Нижегородской области, сообщается в канале Информационного центра СК России в мессенджере MAX.

Согласно информации, в комментариях в аккаунте приемной председателя во «ВКонтакте» было размещено обращение по поводу длительного непризнания аварийным трехквартирного дома в поселке Детский санаторий «Ройка». Меры по расселению жильцов не принимаются.

«Одноэтажное деревянное здание 1905 года постройки находится в непригодном состоянии: фундамент и стены разрушаются, инженерные системы изношены, из-за произошедшей в феврале текущего года коммунальной аварии в строении отключено отопление. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава СКР Бастрыкин затребовал доклад по делу о разбитой дороге в Павлове.