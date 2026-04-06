В поселке Маслянино Новосибирской области начался ремонт школы № 4

Капитальный ремонт школы № 4 начался в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
На сегодня выполнены основные этапы подготовительных и демонтажных работ. В планах — сделать внутреннюю отделку помещений, заменить системы водоснабжения, водоотведения и отопления, обновить электрику, окна и двери, а также отремонтировать крышу, фасады, отмостку, лестницы и крыльца. Кроме этого, школу оснастят новым учебным оборудованием. Работы намерены завершить в предельно короткие сроки, чтобы День знаний ученики и педагоги встретили уже в обновленном учреждении.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.