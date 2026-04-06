Starbucks лишился прав на свой чёрно-белый логотип в России

Сеть кофеен Starbucks дебютировала в Москве в 2007 году. Однако в марте 2022 года компания приняла решение о прекращении своей деятельности в России, что привело к закрытию всех её заведений. К моменту ухода Starbucks насчитывала более 100 кофеен по всей стране. Впоследствии бизнес был приобретён Тимуром Юнусовым (Тимати), Антоном Пинским и компанией «Синдика», которые в том же 2022 году запустили на базе бывших Starbucks новую сеть под названием Stars Coffee.