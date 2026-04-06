Захарова: Россия и Китай одновременно объявят о визите Лаврова в КНР

Захарова подтвердила подготовку визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Китай одновременно объявят о визите главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНР. Об этом на полях форума «Крылья женщины» сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы такие вещи объявляем по договоренности с нашими китайскими партнерами одновременно, так и будет сделано в этот раз», — пояснила дипломат.

Захарова подтвердила подготовку визита Лаврова в Китай. Ранее появилась информация, что возможная рабочая поездка министра в КНР может состояться 14 апреля. Представитель МИД также напомнила, что Москва и Пекин поддерживают плотный контакт, регулярно обмениваясь визитами в страны.

Ранее KP.RU сообщал, что 5 апреля Сергей Лавров и глава МИД Китая Вин И провели телефонный разговор. В ходе контактов министры высказались за скорейшее прекращение конфликта в Персидском заливе.

