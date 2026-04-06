Медведев поручил направить на борьбу с наводнением в Дагестане дополнительные силы и средства

Дмитрий Медведев поручил активизировать помощь пострадавшему от наводнений Дагестану, направив в регион дополнительные силы и средства. Председатель «Единой России» призвал усилить работу по борьбе с ликвидацией последствий стихии.
По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, добровольцы партии работают в республике с самого начала подтоплений.
«Отделения партии передают в республику воду и гуманитарные грузы. Призываем всех присоединиться и помочь тем, кто нуждается в этом больше всего», — отметил Владимир Якушев.
Как сообщается на сайте партии, окружной отчетно-программный форум «Единой России», который планировалось провести 8 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе, будет перенесен.
Ранее «Единая Россия» развернула оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Дагестане. Представители партии организовали доставку воды, помощь в уборке территорий и эвакуации жителей из зоны подтопления.
Совместно с руководством республики единороссы следят за развитием ситуации и оперативно реагируют на обращения людей, принимая все необходимые меры для помощи пострадавшим и возвращения нормальной жизни в регионе. Во всех подтопленных муниципалитетах работают оперативные штабы, координирующие работу по восстановлению инфраструктуры. Первостепенное внимание уделяется нормализации работы электроснабжения, водоснабжения и расчистке дорог.
«Задача партийного актива — быть рядом с людьми в этой сложной ситуации, обеспечить всестороннюю поддержку и помочь в скорейшем восстановлении нормальной жизни в пострадавших районах», — сообщили в региональном исполкоме «Единой России».
Координационный центр партии также работает в дагестанском селе Адильотар, в числе других населенных пунктов попавшем в зону подтопления. Центр занимается оперативным приемом и обработкой обращений местных жителей, чьи дома находятся в зоне чрезвычайной ситуации.
Напомним, сильные дожди, пролившиеся на регион 28 марта и 4−5 апреля, стали причиной сильного наводнения. В зоне подтопления оказались сотни домов, дороги и электроподстанции, из-за чего ограничено электроснабжение почти в двух десятках районов. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Из-за масштабного подтопления под водой оказался участок федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана.
Президент России Владимир Путин 6 апреля дал поручение руководителю МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать всю необходимую помощь жителям республики, пострадавшим от подтопления. Глава государства также поручил 7 апреля провести совещание, на котором будет детально изучена складывающаяся в Дагестане ситуация с наводнением и разработаны необходимые меры.