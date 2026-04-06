Гол Брайана Хиля и драма во втором тайме: эксперты разобрали встречу «Балтики» с махачкалинским «Динамо»

Несмотря на разочарование от ничьей, эксперты не забыли о достижении Брайана Хиля. До него ни один нападающий «Балтики» не забивал в высшем российском дивизионе 13 голов в одном сезоне. Этот результат позволил Хилю побить рекорд Сергея Булатова, который в 1996 году забил 12 голов. Однако, как отметил Хоменко, Хиль пока уступает в гонке снайперов текущего чемпионата Джону Кордобе из «Краснодара», который забил 14 мячей.