Маленькое чудо с большим именем: Многодетные родители в Башкирии назвали дочь Россией

«Мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя. В семье мы будем ласково называть её Рося, Росинка. Мы верим, что имя поддерживает человека на всём жизненном пути — даёт ему силу, уверенность и помогает раскрывать лучшие качества», — ответила мама России.