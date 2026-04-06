ТАСС узнал детали коррупционного скандала с судьей в Краснодаре

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре Ольга Борисова вернула фигурантам уголовного дела ранее арестованное имущество стоимостью около 10 млрд руб. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Речь идет о споре по взысканию ущерба за незаконную застройку земель бывшего совхоза «Чкаловский».

Иск в защиту интересов России на сумму более 6 млрд руб. был подан в августе 2024 года в Горячеключевской городской суд Краснодарского края к члену преступной группировки Саркисяну В. Д. и другим. Первоначально суд и апелляция наложили арест на имущество, включая гостиницу «Кроун Плаза» в центре Краснодара.

В середине августа 2025 года кассация под руководством Борисовой отменила арест.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России направила материалы в Генпрокуратуру для антикоррупционной проверки судей Краснодарского края. Кроме этого, в Генпрокуратуру направлены материалы для принятия процессуальных мер в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Борисовой и Ольги Богатых.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.