ТАСС узнал детали коррупционного скандала с судьей в Краснодаре

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре Ольга Борисова вернула фигурантам уголовного дела ранее арестованное имущество стоимостью около 10 млрд руб. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Речь идет о споре по взысканию ущерба за незаконную застройку земель бывшего совхоза «Чкаловский».
Иск в защиту интересов России на сумму более 6 млрд руб. был подан в августе 2024 года в Горячеключевской городской суд Краснодарского края к члену преступной группировки Саркисяну В. Д. и другим. Первоначально суд и апелляция наложили арест на имущество, включая гостиницу «Кроун Плаза» в центре Краснодара.
В середине августа 2025 года кассация под руководством Борисовой отменила арест.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России направила материалы в Генпрокуратуру для антикоррупционной проверки судей Краснодарского края. Кроме этого, в Генпрокуратуру направлены материалы для принятия процессуальных мер в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Борисовой и Ольги Богатых.
