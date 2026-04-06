Муж Маши Распутиной рассказал, почему певица 30 лет жила с ним в статусе любовницы

Последние 30 лет певица Маша Распутина прожила в статусе любовницы предпринимателя Виктора Захарова, который долгое время официально не разводился с бывшей женой Еленой. И только недавно экс-супруга согласилась подписать необходимые документы.
По слова бизнесмена, бывшая жена таким образом мстила, хотя ему самому неясно, за что именно. Даже после расставания он продолжал оказывать ей материальную поддержку.
— Она все 30 лет ждет, что я к ней вернусь, — отметил Захаров.
Он также вспомнил, как их общая дочь уговаривала его вернуться, обещая уладить все проблемы. Сама Елена, по словам предпринимателя, под влиянием предсказаний гадалок верит, что он все равно разведется с Распутиной через пять лет.
Между тем настоящая имущественная «война» разгорается в семье Распутиной. Певица рискует лишиться дома из-за притязаний бывшей жены своего Захарова. Артистка призналась, что особняк, в котором она прожила много лет, теперь стал объектом судебных разбирательств.
О скандале с недвижимостью стало известно 17 марта. По данным СМИ, артистка обратилась в Верховный суд. Она утверждает, что продала свое имущество и вложила все деньги в ремонт дома в Таганькове. Однако уже несколько лет на жилье якобы претендует экс-жена ее супруга Виктора Захарова Елена.