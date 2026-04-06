В селе Волчиха на Алтае благоустроят пешеходную зону и Базарную площадь

На объекты уже завозят стройматериалы.

Источник: Национальные проекты России

Два общественных объекта благоустроят в 2026 году в селе Волчиха Алтайского края. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Специалисты приведут в порядок пешеходную зону на улице Ленина — от Базарной площади до школы № 1. Там уложат асфальт и установят уличное освещение. Также обновят саму Базарную площадь. Рабочие смонтируют видеонаблюдение, сделают освещение и ливневый желоб — элемент системы водоотвода.

На оба объекта выделено 8 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. Сейчас на площадки завозят стройматериалы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.