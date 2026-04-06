Опубликовано фото обратной стороны Луны

Астронавты космического корабля Orion, выполняющего миссию Artemis II стали первыми людьми, увидевшими обратную сторону Луны вживую. Кадры «изнанки» спутника Земли NASA опубликовала на своей странице в социальной сети Х.

— Мы впервые увидели обратную сторону Луны, и это было просто потрясающе. Думаю, одна из интересных особенностей Луны, которая выглядит по-другому, — это ее темные участки… Это то, чего мы никогда раньше не видели, — поделилась одна из членов экипажа Кристина Кох.

На опубликованном кадре справа можно разглядеть обращенную к Земле часть Луны с темными пятнами, а слева — сторону спутника, которая скрыта от человеческих глаз.

Сейчас Orion в соответствии с планом полета совершает облет Луны по кругу. На момент публикации материала на официальной трансляции NASA на YouTube спутник Земли с борта корабля видно целиком.

3 апреля NASA выложило первый за почти 55 лет снимок общего плана Земли. Уникальную фотографию сделали астронавты, которые находятся в корабле «Орион» и направляются к Луне. 5 апреля члены экипажа Orion миссии Artemis II сообщили, что впервые увидели обратную сторону Луны.

До этого астронавтам на «Орионе» удалось снять планету с расстояния в 70 тысяч километров. На снимке Земля предстает в виде полумесяца. После завершения программы «Аполлон» ни одному человеку не удавалось увидеть планету с такого расстояния.

В состав экипажа миссии «Артемида II» входят астронавты NASA Рид Уайзмен, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Главной целью программы является подготовка к следующему этапу, Artemis III. В рамках следующей миссии запланирована высадка на поверхность спутника Земли. Что еще известно об этой миссии — в материале «Вечерней Москвы».