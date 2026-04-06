Перевозчика на водном маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск нашли

Компания АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» снова будет обслуживать водный маршрут между Пермью, Закамском и Краснокамском. Она стала победителем аукциона, поскольку оказалась единственным участником торгов. Стоимость контракта составила 25,4 млн рублей.

Согласно условиям, пассажирские перевозки должны выполняться с 4 мая по 18 сентября 2026 года. Для работы на линии подрядчик обязан задействовать два судна: одно основное и одно резервное.

Речь идёт об электрокатамаранах, при этом главное судно должно вмещать не менее 130 пассажиров.