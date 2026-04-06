В Новошахтинске задержали мужчину после смертельной поножовщины. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.
Драма разыгралась возле дома местной жительницы, куда компания приятелей пришла выпить спиртного. Внезапно между мужчинами вспыхнула ссора. По данным полиции, 32-летний подозреваемый выхватил нож, набросился на своих оппонентов и сбежал.
— От полученных тяжелых ранений один из участников конфликта скончался прямо на месте происшествия. Второго пострадавшего экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение, — пояснили детали трагедии стражи порядка.
Испуганная знакомая сразу же вызвала полицию. Сотрудники уголовного розыска вычислили и поймали нападавшего по горячим следам. В настоящее время следователи уже возбудили в отношении мужчины уголовное дело.
