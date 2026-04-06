В ИК «Риком-Траст» оценили перспективы IPO b2b-РТС

Электронная торговая платформа b2b-РТС проведет первичное размещение акций на Мосбирже. По словам начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, это уникальный случай чистоприбыльной IT-компании с практически нулевым долгом. Кроме того, это качественный бизнес с высокой рентабельностью и большими дивидендами, однако частных инвесторов может пугать схема cash-out.
При ключевой ставке 15% рынок будет требовать дивидендную доходность в диапазоне 10−11%, но для этого капитализация компании должна быть меньше прогнозируемой инвестдомами (33−35 млрд руб.). Более вероятной эксперт считает выплату с доходностью на уровне 8−9%. При этом главным рыночным риском является возможная пауза ЦБ в цикле снижения ставки: если ставка будет снижаться медленнее, привлечь розничного инвестора дивидендами будет сложнее.