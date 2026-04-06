Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ИК «Риком-Траст» оценили перспективы IPO b2b-РТС

В эфире Радио РБК Олег Абелев из ИК «Риком-Траст» рассказал о перспективах первичного размещения IPO платформы b2b-РТС и назвал главный рыночный риск.

Источник: РБК

Электронная торговая платформа b2b-РТС проведет первичное размещение акций на Мосбирже. По словам начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, это уникальный случай чистоприбыльной IT-компании с практически нулевым долгом. Кроме того, это качественный бизнес с высокой рентабельностью и большими дивидендами, однако частных инвесторов может пугать схема cash-out.

При ключевой ставке 15% рынок будет требовать дивидендную доходность в диапазоне 10−11%, но для этого капитализация компании должна быть меньше прогнозируемой инвестдомами (33−35 млрд руб.). Более вероятной эксперт считает выплату с доходностью на уровне 8−9%. При этом главным рыночным риском является возможная пауза ЦБ в цикле снижения ставки: если ставка будет снижаться медленнее, привлечь розничного инвестора дивидендами будет сложнее.