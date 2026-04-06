Дмитриев заявил о неизбежности катастрофического дефицита нефти

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что критический дефицит нефти неизбежен.
«Впервые в истории Саудовская Аравия устанавливает надбавку в 20 долларов за баррель к и без того заоблачной цене на нефть. Катастрофический дефицит нефти неизбежен», — написал Дмитриев в соцсети X.
Таким образом глава РФПИ прокомментировал новость о том, что нефтяная компания Saudi Aramco повысила цену на основной сорт нефти для майских поставок в Азию до рекордного значения. Надбавка составила 19,5 доллара за баррель к экспортным ценам Омана и ОАЭ — это максимальный разрыв за всю историю наблюдений, хотя трейдеры ожидали роста еще больше, до 40 долларов.
Причиной такого скачка цен стало обострение ситуации в районе Ормузского пролива, через который транспортируется основная доля мировых поставок нефти. По данным Bloomberg, экспорт сырья из государств Персидского залива резко упал.
Между тем ранее стало известно, что Иран разрешил коммерческим судам с гуманитарными грузами с товарами первой необходимости проходить через Ормузский пролив. За 24 часа после получения одобрения от властей республики пролив пересекли 15 кораблей. До этого единственным известным случаем стал проход французского контейнеровоза — первого судна, связанного с Европой.