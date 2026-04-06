Вяльбе назвала причины заметного прогресса лыжницы Пеклецовой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что 20-летняя лыжница Алина Пеклецова окрепла физически и стало более умно проводить гонки. Спортсменка, представляющая Вологодскую область, триумфально завершила сезон 2025/2026, завоевав общий зачет Кубка России.
По словам главы организации, лыжница продемонстрировала значительный рывок вперед по сравнению с предыдущим сезоном. Она отметила не только физическое совершенствование спортсменки, но и ее растущую тактическую грамотность.
— Она и сама сделала большой рывок вперед по сравнению с прошлым годом, и сейчас, считаю, она физически растет. Видно, что она окрепла. Еще она становится более умной, уже по-другому себя тактически ведет, — передает слова Вяльбе ТАСС.
Алина Пеклецова доминировала на заключительном этапе Кубка России в Кировске, одержав победу в трех из четырех проходивших там гонок. Спортсменка в общей сложности за сезон одержала 11 побед, набрав 1004 очка в генеральной классификации.
Россиянин Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне. Он преодолел 20-километровую дистанцию за 48 минут 45,8 секунды, уступив четыре секунды победителю.