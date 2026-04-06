В Абакане модернизируют Хакасский национальный краеведческий музей

В учреждении создадут современный многофункциональный концертный зал.

Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова в Абакане обновят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве строительства Республики Хакасии. Завершить реконструкцию планируют в 2028 году.

«Конкурсная процедура завершена, началась работа по заключению государственного контракта. Проект реконструкции предусматривает комплексное обновление объекта и создание современной культурной площадки, востребованной как профессиональным сообществом, так и жителями республики», — отметил руководитель ведомства Виталий Пестриков.

В ходе модернизации в учреждении создадут многофункциональный концертный зал. Новое современное пространство позволит проводить концерты, фестивали, спектакли и другие культурные мероприятия. Также в музей закупят технологическое оборудование для сцены и зала, включая световую и звуковую технику, театральные механизмы и мебель.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.