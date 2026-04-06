Чем опасны семейные блоги и разборки на публику

В целом, почему бы и нет: в эпоху, где покупается и продается почти все, нет места фальшивым менторским нотациям. И все бы ничего, если бы в этой ярмарке не участвовали дети. Ведь детство как таковое — само понятие его — сформировалось лишь в начале ХХ века. Ограждать детей от жестокого обращения, не позволять работать до 14 лет, обеспечивать их воспитание и образование в обязательном порядке — не такая уж это и давняя традиция. И только-только она сложилась, как самые резвые из нас начали активно превращать наших наследников в бесплатный, но самый ценный съемочный реквизит. Ведь детские искренние эмоции — это рейтинг, их растерянность — виральность, их детство — контент.