Главные красавицы советского кино: как они живут и выглядят в 2026 году

Советский кинематограф подарил миру много ярких и красивых актрис, внешностью и талантом которых восхищались миллионы зрителей. Как сейчас живут и выглядят актрисы, которых считают главными советскими красавицами, — в материале «Вечерней Москвы».
Ирина Алферова.
В молодости Ирина Алферова считала свою красоту проклятьем, так как режиссер Марк Захаров поначалу не давал ей главных ролей, считая, что ее талант сильно уступает ее внешности. Однако за свою карьеру артистке удалось воплотить на экране множество интересных образов. Одни из самых известных фильмов с ее участием — «Д’Артаньян и три мушкетера», «Хождение по мукам», «С любимыми не расставайтесь» и другие.
Сейчас 75-летняя Алферова является ведущей актрисой театра «Школа современной пьесы», а также продолжает сниматься в кино. Например, в 2025 году на экраны вышел детектив «Красный шелк» с ее участием. Артистка признается, что ей не нравится ее возраст, но от пластических операций она принципиально отказывается.
Наталья Андрейченко.
Естественной красотой Натальи Андрейченко, воплотившей на экране образ советской Мэри Поппинс, восхищались миллионы зрителей. Многие помнят ее также по ролям в фильмах «Сибириада», «Леди Макбет Мценского уезда» и «Прости».
Однако со временем она «увлеклась» пластикой и сильно изменилась. В 1990-х годах артистка переехала в США и успела там сняться в нескольких картинах, а в 2005 году вернулась в Россию. В 2012 году она поселилась в Мексике и увлеклась буддизмом и йогой. Сейчас 69-летняя актриса редко появляется на экранах: последним проектом с ее участием стал сериал «Наследники», вышедший в 2022 году.
Анастасия Вертинская.
Анастасию Вертинскую часто называли «советской актрисой с антисоветской внешностью». Ее дебют в кино состоялся в фильме «Алые паруса», где она сыграла Ассоль. Сначала Вертинская совершенно не понравилась режиссеру Александру Птушко, так как актриса пришла с короткой стрижкой и в спортивном костюме, но, как только Вертинская надела парик и красивое платье, режиссер сразу же утвердил ее на роль. Актриса признавалась, что внезапно свалившаяся популярность стала для нее травмой на всю жизнь из-за множества поклонников, которые не давали ей прохода.
Актриса перестала сниматься в кино с начала 2000-х годов. По словам Вертинской, уход со сцены принес ей немалое облегчение, а основным увлечением для нее стала кулинария. В декабре 2025 года артистка отметила 81-летие.
Наталья Трубникова.
В канун нового, 1978 года на советские экраны вышел фильм «31 июня», в котором роль принцессы Мелисенты исполнила балерина Наталья Трубникова. Начинающая актриса, которую на тот момент практически никто не знал, сразу же поразила всех своей красотой. Ее мог ждать большой успех в кино, однако после побега ее партнера по съемкам и артиста балета Александра Годунова за границу власти распорядились: танцоров в кино не снимать. И хотя Трубникова сыграла в еще нескольких фильмах, ее популярность сошла на нет.
В 1990 году она вместе со своим мужем режиссером-балетмейстером Анаталием Кулаковым основала «Русскую школу моделей», где помогала девушкам уверенно вести себя на сцене и перед камерой. В 2022 ее супруг скончался, что стало тяжелым ударом для актрисы. Сейчас 70-летняя Трубникова уделяет свободное время волонтерской помощи бездомным животным.
Наталья Варлей.
Наталья Варлей известна советским и российским зрителям по ролям обаятельной Ниночки из «Кавказской пленницы» и зловещей панночки из «Вия». Густые темные волосы и запоминающаяся улыбка вместе с актерской игрой сделали ее легендой советского кино.
Сегодня 78-летняя актриса редко снимается, последний фильм с ее участием — «Тетя Люси» — вышел в 2021 году. Однако Варлей часто посещает кинофестивали и творческие вечера, где исполняет песни и с радостью общается с аудиторией.
Маргарита Терехова.
Маргарита Терехова стала известной благодаря ролям графини Дианы де Бельфлер в фильме Яна Фрида «Собака на сене» и Миледи в телефильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». В последнем она воплотила образ коварной и эффектной помощницы кардинала Ришелье и бывшей жены Атоса.
В 2019 году семья Тереховой попросила финансовой помощи у поклонников актрисы, так как у нее диагностировали болезнь Альцгеймера. По словам дочери актрисы, Терехова утратила возможность передвигаться самостоятельно, поэтому с ней постоянно находятся сиделки. Сейчас актрисе 83 года.
Светлана Дружинина.
Многие зрители до сих пор помнят роли Светланы Дружининой в фильмах «Девчата» и «Дело было в Пенькове». С такой яркой внешностью актрисе могли бы всегда доставаться роли героинь-любовниц, но Дружинина решила сменить профессию и стала режиссером.
Именно она сняла знаменитую серию фильмов о гардемаринах, последние из которых вышли в 2020 и 2023 годах. 2025 год стал для актрисы юбилейным: ей исполнилось 90 лет. Несмотря на солидный возраст, Дружинина продолжает вести активный образ жизни — она часто посещает фестивали и творческие мероприятия.
Наталья Селезнева.
Наталья Селезнева, знакомая зрителям по роли Лидочки в «Операции “Ы”, долгое время оставалась “законодательницей моды” для советских девушек, а ее актерский талант заставлял зрителей смеяться до слез. Другой ее известной ролью стала пани Катарина в развлекательном шоу “Кабачок “13 стульев”.
Актриса перестала сниматься в кино после 70 лет, а в последнее время Селезнева стала редко появляться на публике. Причиной стали проблемы со здоровьем: у артистки ревматоидный артрит. При этом в мае 2025 года актриса появилась в выпуске шоу «Малахов», приуроченного 80-летию Селезневой, а в ноябре она стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».
Людмила Чурсина.
Красоту Людмилы Чурсиной часто называли «царской». Ее героини из фильмов «Угрюм-река» и «Олеся» полюбились зрителям благодаря невероятной силе духа, которую Чурсина смогла воплотить в кадре. Актрису даже приглашали на работу зарубежные студии, предлагая большие гонорары, но она отвечала отказом и выбрала служить отечественному кинематографу.
На счету 84-летней актрисы более 100 ролей. В последнее время она стала редко сниматься в кино, но при этом артистка продолжает играть в Театре Российской армии. Чурсина не любит появляться в различных ток-шоу, так как не хочет «выставлять жизнь напоказ».
Елена Яковлева.
Елена Яковлева стала секс-символом перестроечного кино благодаря фильму «Интердевочка», в котором сыграла главную роль. Еще одним важным проектом в жизни актрисы стал популярный сериал «Каменская», выходивший в 2000-х годах.
Яковлева и сейчас продолжает оставаться востребованной актрисой. Из последних ее появлений в кино — роли в серии фильмов «Последний богатырь» и дилогии «Чебурашка». Актриса не скрывает, что боится постареть, поэтому делает пластические операции.
5 марта 2026 года Яковлевой исполнилось 65 лет.