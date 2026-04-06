Главные красавицы советского кино: как они живут и выглядят в 2026 году

Анастасию Вертинскую часто называли «советской актрисой с антисоветской внешностью». Ее дебют в кино состоялся в фильме «Алые паруса», где она сыграла Ассоль. Сначала Вертинская совершенно не понравилась режиссеру Александру Птушко, так как актриса пришла с короткой стрижкой и в спортивном костюме, но, как только Вертинская надела парик и красивое платье, режиссер сразу же утвердил ее на роль. Актриса признавалась, что внезапно свалившаяся популярность стала для нее травмой на всю жизнь из-за множества поклонников, которые не давали ей прохода.