Нефтяникам пообещали мораторий на обнуление демпфера до конца года

Как писал РБК со ссылкой на расчеты Центра ценовых индексов, в марте экспорт дизтоплива из балтийских портов России увеличился на 22% по сравнению с февралем и на 34% по сравнению с мартом 2025 года — до 1,78 млн т. При чем этот рост фиксировался даже при регулярных атаках на порты украинских беспилотников. Через Приморск экспорт топлива составил в марте 1,16 млн т, а вывоз нефтепродуктов через порт Усть-Луга поднялся на 80% по сравнению с февралем 2026 года и на 100% в годовом выражении — до 400 тыс. т.