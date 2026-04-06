Нефтяникам пообещали мораторий на обнуление демпфера до конца года

Мораторий на обнуление топливного демпфера может быть продлен до конца 2026 года, сообщили РБК два источника в отрасли. Соответствующая мера обсуждалась 27 марта на совещании по ситуации на топливном рынке у вице-премьера Александра Новака.
Кроме того, как отмечают собеседники РБК, Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и нефтяным компаниям заключить соглашения об определенных объемах поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Сейчас нефтекомпании, согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, уже обязаны продавать на бирже 15% произведенного бензина. Также существуют нормативы по продаже других нефтепродуктов: для дизтоплива — 16%, для авиакеросина — 11%, для сжиженных углеводородных газов (СУГ) — 7,5%.
Суть топливного демпфера заключается в том, что правительство, выплачивая субсидию НПЗ, мотивирует нефтяников поставлять больше бензина и дизеля на внутренний рынок, а не на экспорт. Если продавать топливо за рубеж выгоднее, чем внутри страны, то с помощью демпфера правительство компенсирует нефтекомпаниям разницу с экспортом, стабилизируя таким образом динамику цен. Но если внутренние цены на топливо становятся выше определенных значений, демпферные выплаты обнуляются.
Согласно Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен более чем на 20% по бензину и 30% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается. На 2026 год индикативные цены установлены на уровне 62 300 ₽ за т по бензину АИ-92 и 58 950 ₽ за т по дизтопливу. 6 апреля 2026 года АИ-92 на Петербургской бирже торговался по 65 371 рубль за тонну (6 марта — 61 188 рублей, рост на 6,8%). Тонна летнего дизтоплива 6 апреля стоила 63 087 рублей, а 6 марта — 59 367 рублей (рост составил 6,3%).
Из-за рекордно высоких оптовых цен на бензин, быстро поднимавшихся летом и осенью 2025 года в результате внеплановых ремонтов на НПЗ, нефтяники выступали с предложением правительству ввести мораторий на обнуление демпфера. В октябре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не учитывается с 1 октября до 1 мая 2026 года. В Минэнерго тогда объясняли, что это решение необходимо для сохранения выплат нефтяным компаниям и стабилизации цен на бензин и дизтопливо внутри страны.
По словам одного из собеседников РБК, Минэнерго и Минфин должны до 7 апреля представить в правительство проект указа, который продлит соответствующую меру — мораторий на обнуление — до 31 декабря 2026 года.
РБК направил запросы в аппарат вице-премьера Новака, Минэнерго, Минфин и ФАС.
Как отметил директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев, предлагаемые правительством меры — и продление моратория на обнуление демпфера, и заключение внебиржевых соглашений о поставках — направлены на сохранение финансовой мотивации для нефтяников поставлять бензин и дизель на внутренний рынок в условиях высокого спроса на нефтепродукты в мире.
По словам Прокофьева, мировой рынок нефти переживает сильную турбулентность из-за кризиса на Ближнем Востоке. Если не продлить мораторий на обнуление демпфера, то нефтяные компании будут вынуждены либо сокращать поставки на низкомаржинальный внутренний рынок, ориентируясь на более выгодный экспорт, либо повышать оптовые цены, чтобы компенсировать выпадающие доходы. И то, и другое в конечном итоге приведет к ускоренному росту розничных цен на АЗС. «В нынешней волатильной ситуации это ключевой элемент сдерживания. Это не панацея, но без него давление на розничные цены было бы значительно выше», — заключил Прокофьев.
Как писал РБК со ссылкой на расчеты Центра ценовых индексов, в марте экспорт дизтоплива из балтийских портов России увеличился на 22% по сравнению с февралем и на 34% по сравнению с мартом 2025 года — до 1,78 млн т. При чем этот рост фиксировался даже при регулярных атаках на порты украинских беспилотников. Через Приморск экспорт топлива составил в марте 1,16 млн т, а вывоз нефтепродуктов через порт Усть-Луга поднялся на 80% по сравнению с февралем 2026 года и на 100% в годовом выражении — до 400 тыс. т.
В свою очередь соглашение о поставках, как отмечает Прокофьев, должно исключить любые возможности для дефицита в пик сезонного спроса. С ним согласен и независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов, отмечающий, что регуляторы в обмен на продление моратория на обнуление демпфера хотят взять с нефтяников обязательство обеспечить стабильность поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, особенно в период посевной. Скорее всего, полагает Родионов, это обязательство будет распространяться как на розничный, так и на оптовый рынок.
В комплексе обе меры должны помочь удержать рост розничных цен на топливо в пределах инфляции, считает Прокофьев.
Согласно последним данным Росстата, средняя розничная цена бензина АИ-92 в России с 23 по 30 марта выросла на 0,3%, до 66,73 рубля за л, дизтоплива — на 0,2%, до 77,73 рубля за л. При этом общая инфляция в стране за этот период составила 0,17%.