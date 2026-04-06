Умер Адриано Гольдшмид, итальянский дизайнер и основатель компании Diesel

Основатель компании Diesel Адриано Гольдшмид умер на 83-м году жизни.

Умер Адриано Гольдшмид, итальянский модельер и основатель дизайнерской компании Diesel. Об этом сообщает издание WWD.

Согласно источнику, Гольдшмид ушел из жизни 5 апреля 2026 года, на момент смерти ему было 82 года. Уточняется, что на протяжении долгого времени дизайнер боролся с раком.

Среди представителей своей индустрии Гольдшмид стал «крестным отцом денима», превратив джинсы в отдельный и самостоятельный язык моды. Компания Diesel была основана дизайнером в 1978 году вместе с соучредителем и бизнесменом Ренцо Россо.

Ранее KP.RU сообщал, что на 68-м году жизни умер основатель обувного бренда Чезаре Пачотти. Его имя стало известным благодаря фирменному логотипу в виде стилизованного кинжала. Обувь, которую создал бренд, покорила Голливуд.