Умер Адриано Гольдшмид, итальянский дизайнер и основатель компании Diesel

Умер Адриано Гольдшмид, итальянский модельер и основатель дизайнерской компании Diesel. Об этом сообщает издание WWD.
Согласно источнику, Гольдшмид ушел из жизни 5 апреля 2026 года, на момент смерти ему было 82 года. Уточняется, что на протяжении долгого времени дизайнер боролся с раком.
Среди представителей своей индустрии Гольдшмид стал «крестным отцом денима», превратив джинсы в отдельный и самостоятельный язык моды. Компания Diesel была основана дизайнером в 1978 году вместе с соучредителем и бизнесменом Ренцо Россо.
