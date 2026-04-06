Пасхальная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде 10−11 апреля

Свою продукцию представят более 20 местных производителей.

Пасхальная ярмарка (0+) пройдет перед зданием районной администрации на площади Советской в Нижнем Новгороде 10 и 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Свою продукцию представят более 20 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских и личных подсобных хозяйств, организаций нижегородского Облпотребсоюза.

«На ставшей традиционной Пасхальной ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции местных производителей. Это куличи, яйца, мясная, молочная, рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также изделия народных художественных промыслов и другие товары. Покупка напрямую у производителей помогает развитию малого бизнеса в нашем регионе», — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Время работы ярмарки — с 09:00 до 18:00.

Организаторами ярмарки выступают министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и АНО «Центр поддержки предпринимательства» Нижнего Новгорода.