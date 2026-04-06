Пасхальная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде 10−11 апреля

«На ставшей традиционной Пасхальной ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции местных производителей. Это куличи, яйца, мясная, молочная, рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также изделия народных художественных промыслов и другие товары. Покупка напрямую у производителей помогает развитию малого бизнеса в нашем регионе», — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.