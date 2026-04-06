«Рапунцель» оставит после себя слёзы дождя и ветер: прогноз погоды в Калининграде и области на 7 апреля

В регионе отменили штормовое предупреждение.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области отменили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

При этом в ведомстве отметили, что по области в ночь с понедельника на вторник сохранится западный, северо-западный ветер от 17 до 22 метров в секунду. Наряду с этим ожидаются дожди, местами переходящие в мокрый снег. 7 апреля на небе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2…+5°С, днём +4…+9°С.

6 апреля в Калининградской области гостил циклон «Рапунцель», который повалил 39 деревьев и повредил 3 автомобиля.