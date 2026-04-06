Медикам-целевикам в Искитиме вручили ключи от служебных квартир

Шесть отремонтированных квартир для молодых медиков-целевиков районной больницы сдали в эксплуатацию в Искитиме Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Поддержка медицинских кадров — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Специалисты переоборудовали под служебное жилье для врачей пустующие помещения в здании поликлиники микрорайона Ложок: две однокомнатные и четыре двухкомнатные квартиры. Там уложили линолеум и плитку, установили сантехнику, счетчики воды и металлические входные двери.
Ключи от трех квартир уже получили молодые специалисты по целевому набору, еще три оставили в резерве для будущих сотрудников больницы.
«Вопрос жилья всегда очень актуален, особенно в районах области. Наличие фонда служебного жилья, несомненно, позволяет не только привлечь специалистов, но и удержать их, чтобы Искитим стал для них родным городом и местом проживания», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.