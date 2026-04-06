Эвелина Блёданс: «Телефон — это продолжение нашей руки»

Эвелина Блёданс порассуждала о современном отдыхе и призналась: мы разучились переключаться. По словам актрисы, человек приезжает на природу и первым делом начинает снимать себя на телефон. «Смотри, какая река, смотри, я плыву», — иронизирует Блёданс. Она уверена: без гаджета сегодня уже никуда, потому что телефон стал продолжением руки. Но при этом Эвелина считает, что на отдыхе нужно запрещать себе доставать телефон. Переключаться, отключаться и просто жить моментом, а не смотреть в экран. Иначе никакого полноценного отдыха не получится.