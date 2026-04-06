В станице Ассиновской Чечни создадут новый парк для семейного отдыха

Новый парк появится в станице Ассиновской Чеченской Республики. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Территория станет комфортным пространством для семейного отдыха. Там создадут зеленые зоны, детские и спортивные площадки, а также удобные пешеходные дорожки.
«Это не просто парк — это подарок нашим детям и будущим поколениям. Здесь будут смех, игры, прогулки и праздники — все, что делает жизнь ярче и счастливее», — подчеркнул заместитель главы администрации Серноводского района Магомед Дадаев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.