Пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 спас вертолет «Яйцо-убийца»

В операции по спасению пилота сбитого в Иране истребителя F-35 использовались вертолеты MH-6 Little Bird («Птичка»), известные также под прозвищем Killer Egg («Яйцо-убийца»). Об этом сообщает «Российская газета».
Эта модель вертолета получила такое прозвище благодаря своей характерной форме фюзеляжа. Именно MH-6 Little Bird поднял пилота F-35 из расщелины на горной вершине, и доставил его на временный аэродром, говорится в материале.
Однако в Tasnim опровергли успех операции по спасению пилота. Агентство также утверждало, что в операции принимали участие вертолеты C-130 Hercules — несмотря на это, спасти американского бойца якобы не удалось.
MH-6 — последняя модификация OH-6 Cayuse, впервые поднявшегося в воздух в 1963 году и активно использовавшегося во время войны во Вьетнаме. Серийное производство «Маленьких птичек» началось в 1980 году. Вертолет весит 1406 килограммов, длина с винтами — 9,8 метра. Он вмещает двух членов экипажа, шесть пассажиров и более 680 кг груза. Несмотря на слабую защиту, MH-6 пользуются популярностью у союзников США из-за маневренности и состоят на вооружении в тридцати странах.