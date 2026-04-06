Пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 спас вертолет «Яйцо-убийца»

MH-6 — последняя модификация OH-6 Cayuse, впервые поднявшегося в воздух в 1963 году и активно использовавшегося во время войны во Вьетнаме. Серийное производство «Маленьких птичек» началось в 1980 году. Вертолет весит 1406 килограммов, длина с винтами — 9,8 метра. Он вмещает двух членов экипажа, шесть пассажиров и более 680 кг груза. Несмотря на слабую защиту, MH-6 пользуются популярностью у союзников США из-за маневренности и состоят на вооружении в тридцати странах.