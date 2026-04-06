Паводок затопил 10 дорог, 12 мостов и 470 участков в Нижегородской области

В Нижегородской области паводок продолжает набирать силу. По данным регионального МЧС, на сегодняшний день, 6 апреля, в зоне подтопления находятся 12 мостов, 10 участков дорог и 470 приусадебных территорий.
За сутки список затопленных объектов пополнил низководный мост в Гагинском районе через реку Пьяну около села Мишуково. В городском округе Шахуньи паводок добрался до участка автодороги Шахунья — Малое Рыбаково, прямо перед мостом через реку Малая Какша. А в селе Кантаурово, которое находится под Бором, водой залило приусадебные участки на улице Заречной.
Ситуация находится на постоянном контроле специалистов. Спасатели уже организовали круглосуточный сбор и мониторинг информации. Ежедневно проверяется работа оперативных групп в муниципалитетах. Если обстановка ухудшится, людей готовы эвакуировать в пункты временного размещения. Пока такой необходимости нет. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Всего на контроле спасателей остаются паводковые ситуации в 19 муниципальных образованиях. Подтоплена дюжина низководных мостов: в Кстовском районе, Бору, Арзамасе, а также в Навашинском, Семеновском, Гагинском и Починковском округах. Вода перекрыла и десять участков автодорог в Кулебаках, Арзамасе, Навашинском, Уренском, Пильнинском, Павловском округах и в Шахунье.
Кроме того, в 11 населенных пунктах затопило 470 приусадебных участков. В списке — Чернуха (Арзамас), Шилокша (Кулебаки), Саров, Урень и Темта (Уренский округ), Виля (Выкса), Чертас (Большеболдинский округ), Шатки (Шатковский округ), Уразовка (Краснооктябрьский округ), Вад (Вадский округ) и Кантаурово (Бор).