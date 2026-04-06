Аналитики подсчитали доходы населения и выяснили, что зарплаты в Ростовской области выросли на 14% в 2025 году. Соответствующее масштабное исследование опубликовали «РИА Новости».
По официальным данным экспертов, средний заработок в малых и средних населенных пунктах региона достиг 61,6 тысячи рублей. С таким показателем область заняла лишь 57-е место по стране, обогнав соседний Краснодарский край на одну строчку. При этом доходы в самом Ростове оказались выше провинциальных на 12%.
— На указанную сумму жители региона имеют возможность приобрести два с половиной фиксированных набора базовых товаров и услуг, — отмечается в материалах всероссийского рейтинга.
Самыми богатыми традиционно оказались северяне. В небольших городах Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов официальные зарплаты превышают 150 тысяч рублей в месяц.
