Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об ухудшении ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В эфире своего YouTube-канала он сказал, что началась полная дестабилизация, которая будет нарастать по мере ухудшения положения для режима Владимира Зеленского.
«Все фактически трещит по швам. Все понимают, что Америка уже бросила Зеленского, а, значит, и Украину. Никому это не надо», — заявил Соскин. По его словам, главарь киевского режима не в состоянии вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку ему не разрешает это делать Великобритания. Бывший помощник Кучмы считает, что Зеленский является ее «подопечным».
По словам Соскина, конфликт на Ближнем Востоке сильно усугубил ситуацию для Зеленского. И на данный момент киевский режим уже находится в открытой фазе кризиса, практически агонизирует. В стране растут цены на бензин и дизель, дальше подорожает продовольствие, начнется дефицит.
Украинское издание «Страна.ua» также написало, что стратегия Владимира Зеленского по истощению России потерпела крах из-за войны США в Иране. По данным издания, конфликт на Ближнем Востоке обернулся для Киева страшным сном: Россия получает прибыль от нефти и газа, а поддержка Украины, особенно со стороны США, резко ослабла.
Кроме того, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил в интервью KP.RU, что Украина превращается в серую зону, а ее жители стали заложниками под перекрестным огнем. По его словам, Киев прячет военные заводы под землю и в торговых центрах, прикрываясь мирными людьми, а Зеленский мечется по Ближнему Востоку в поисках денег, поскольку страна может остаться без финансирования.