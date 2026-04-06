Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медучреждения Новосибирской области получили почти 1,5 тыс. единиц техники

Современное оборудование позволяет вовремя выявлять опасные патологии.

Почти 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования получили поликлиники и больницы Новосибирской области при поддержке стартовавшего в 2025 году нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

«Национальный проект позволил значительно обновить и расширить материально-техническую базу наших медучреждений. Современное оборудование обеспечивает качественное обследование непосредственно вблизи места проживания пациентов и своевременное выявление многих патологий», — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

Так, в городскую поликлинику № 24 поступило 17 единиц новой техники для функциональной диагностики: аппараты холтеровского мониторирования ЭКГ и артериального давления, электрокардиографы, спирографы и электронейромиограф. Оборудование необходимо для диагностики острых состояний и ведения динамического наблюдения за состоянием пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем на амбулаторном приеме.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.