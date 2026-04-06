Медучреждения Новосибирской области получили почти 1,5 тыс. единиц техники

Почти 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования получили поликлиники и больницы Новосибирской области при поддержке стартовавшего в 2025 году нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Национальный проект позволил значительно обновить и расширить материально-техническую базу наших медучреждений. Современное оборудование обеспечивает качественное обследование непосредственно вблизи места проживания пациентов и своевременное выявление многих патологий», — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
Так, в городскую поликлинику № 24 поступило 17 единиц новой техники для функциональной диагностики: аппараты холтеровского мониторирования ЭКГ и артериального давления, электрокардиографы, спирографы и электронейромиограф. Оборудование необходимо для диагностики острых состояний и ведения динамического наблюдения за состоянием пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем на амбулаторном приеме.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.