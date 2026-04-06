В Серноводском районе Чеченской Республики высадили 500 молодых деревьев

Пятьсот молодых деревьев высадили в Серноводском районе Чеченской Республики в ходе масштабной акции, которая проходила по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
Мероприятие стало частью Всероссийского марафона «Зеленая весна». В акции участвовали волонтеры, школьники и местные жители — более 100 человек. Вдоль берегов реки Сунжи высадили 500 саженцев сосны, клена и плодовых деревьев, что поможет снизить эрозию почв и улучшить экологию района.
Всего в районе планируют высадить более 5 тыс. деревьев и продолжать озеленение, увеличив площадь зеленых насаждений на 30%. Также запланированы очистка водоемов, создание рекреационных зон и экопросвещение жителей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.