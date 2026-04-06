Казанские ученые разработали устройство для контроля рельсового пути

Точность измерений выросла на 20−50%

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева разработали и запатентовали устройство для контроля состояния железнодорожного пути. Работы велись при поддержке нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в министерстве образования и науки Республики Татарстан.

Устройство контролирует состояние по поперечному уровню — разнице по высоте между рельсами. Система делает измерения на любых участках, включая уклоны и повороты, без искажений из‑за качки вагона.

Оборудование устанавливают на вагон‑путеизмеритель. Датчики фиксируют отклонения рельсов и записывают данные для планирования ремонта. Отмечается, что точность измерений выросла на 20−50%.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.