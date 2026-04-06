65 тонн молочной продукции отправили за март из Волгограда в Таджикистан

За первый месяц весны из региона в Таджикистан было отправлено 65 тонн молочной продукции — сухого сывороточного пермеата, подсчитали в Управлении Россельхознадзора по Волгоградской области.
Специалисты проверили образцы всех партий лабораторными исследованиями. По их итогам продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. После необходимых проверок продукция экспортирована железнодорожным транспортам в страну-получатель.
Ранее из Волгограда также было экспортировано еще 300 тонн молочной продукции в Пекин морским транспортом.