В Новосибирске прошел форум работающей молодежи

Форум работающей молодежи прошел в Новосибирске при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Мероприятие объединило 200 молодых специалистов, представителей бизнеса и органов власти. Участники обменялись опытом, обсудили работу молодежных советов на предприятиях и планы на 2026 год.
В программе были дискуссии с работодателями, обучающие тренинги и проектная сессия по идеям, как привлекать и удерживать молодых работников. Завершила форум встреча с федеральным спикером общества «Знание».
«Данное мероприятие — уникальная стратегическая площадка, где встречаются интересы молодежи, бизнеса и власти. Форум — это живой механизм: он постоянно трансформируется, опираясь на обратную связь. Сегодня в центре внимания — корпоративное волонтерство. Это мощный инструмент вовлечения молодежи в социально значимую повестку и выстраивания конструктивного диалога с государством», — отметила заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.