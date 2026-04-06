Глава СКР потребовал отчет по делу о плохом состоянии дорог в Нытве

Поводом для разбирательства стали обращения жителей микрорайона Абрамовка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с неудовлетворительным состоянием дорог в Нытве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для разбирательства стали обращения жителей микрорайона Абрамовка. Они пожаловались, что единственная дорога, ведущая к их домам, практически разрушена: местами отсутствует асфальт, грунтовое покрытие размывается, а на дороге образовались многочисленные ямы. Из-за этого проезд транспорта, включая машины экстренных служб, существенно затруднен.

По словам местных жителей, они неоднократно обращались в разные инстанции, однако ситуация так и не изменилась. После этого в региональном управлении Следственного комитета по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

Теперь Александр Бастрыкин ожидает от руководителя краевого следственного управления подробную информацию о ходе первоначального расследования, а также итоговый отчет после его завершения.