Глава СКР потребовал отчет по делу о плохом состоянии дорог в Нытве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с неудовлетворительным состоянием дорог в Нытве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для разбирательства стали обращения жителей микрорайона Абрамовка. Они пожаловались, что единственная дорога, ведущая к их домам, практически разрушена: местами отсутствует асфальт, грунтовое покрытие размывается, а на дороге образовались многочисленные ямы. Из-за этого проезд транспорта, включая машины экстренных служб, существенно затруднен.
По словам местных жителей, они неоднократно обращались в разные инстанции, однако ситуация так и не изменилась. После этого в региональном управлении Следственного комитета по Пермскому краю возбудили уголовное дело.
Теперь Александр Бастрыкин ожидает от руководителя краевого следственного управления подробную информацию о ходе первоначального расследования, а также итоговый отчет после его завершения.