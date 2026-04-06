«Это не представление»: Егор Крид остановил концерт и отчитал зрителей за телефоны

Певец Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, во время недавнего выступления в Краснодаре внезапно обратился к присутствующим с нотацией. Ему не понравилось, что люди снимали его на телефоны и, по мнению артиста, не давали ему должного внимания.
— Это не шоу-представление. В противном случае еще раз обращаюсь ко всем: я лучше соберу 300 человек, которые будут со мной до потери пульса потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем буду собирать солд ауты. У нас еще есть время для того, чтобы все изменить, — заявил Крид во время выступления.
До этого Крид просто стоял на сцене и молчал на протяжении трех треков. Инцидент с певцом породил множество пародий на него в соцсетях. Пользователям понравился контраст между серьезной речью артиста и его сценическим костюмом, который включал в себя маску с горящими глазами и блестки.
Осенью 2024 года певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, публично унизила восьмилетнюю девочку перед зрителями на концерте в Надыме, потому что ребенок считает себя квадробером. Что известно о скандале, в который оказались вовлечены и другие звезды шоу-бизнеса, — в материале «Вечерней Москвы».
Незадолго до этого певица Глюкоза оказывалась в центре скандала, когда во время концерта трогала себя за гениталии и еле стояла на ногах. Ранее же она признавалась, что страдает от наркотической зависимости с 12 лет. «Вечерняя Москва» собрала подробности связанных с Глюкозой инцидентов.