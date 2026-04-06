В Болгаре в Татарстане прошло первенство России по бадминтону среди глухих

Соревнования собрали 49 участников из девяти регионов страны: Москвы, Московской, Калужской, Ярославской, Нижегородской областей, Ставропольского края, Башкортостана, Чувашии и Татарстана. На корты спортивного комплекса «Олимп» вышли юноши и девушки в двух возрастных категориях: до 15 лет и до 19 лет. Участники сражались в одиночных, парных и смешанных разрядах.