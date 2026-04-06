В Болгаре в Татарстане прошло первенство России по бадминтону среди глухих

Первенство России по бадминтону среди спортсменов с нарушением слуха завершилось в городе Болгаре в Республике Татарстан. Проведение турнира соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Соревнования собрали 49 участников из девяти регионов страны: Москвы, Московской, Калужской, Ярославской, Нижегородской областей, Ставропольского края, Башкортостана, Чувашии и Татарстана. На корты спортивного комплекса «Олимп» вышли юноши и девушки в двух возрастных категориях: до 15 лет и до 19 лет. Участники сражались в одиночных, парных и смешанных разрядах.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.