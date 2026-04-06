Китайские ученые нашли необычного жука возрастом 230 миллионов лет

Китайские ученые обнаружили окаменелые останки жука возрастом 230 миллионов лет в окрестностях города Цзиюань на севере Китая. Причем его анатомия не соответствует ни одному из известных триасовых родственников. О необычной находке сообщили в журнале Palaeontologia Electronica.
Шуанмао Гуй, сотрудник Китайского университета геологических наук, выявил у найденного образца уникальное сочетание характеристик, включая отсутствие четко выраженной шеи и округлую заднюю пластину, которых нет у других жуков триасового периода.
Палеонтологов привлекла переднеспинка — пластинка, расположенная позади головы насекомого. Этот щиток оказался простым и круглым, в то время как родственные формы имели более крутые боковые линии, прямые края или хотя бы шесть рядов отверстий на затвердевших надкрыльях.
Уплощенное тело и изогнутые челюсти жука свидетельствовали о его адаптации к жизни в труднодоступных местах, говорится в материале.
В сентябре аргентинские археологи нашли останки ранее не известного динозавра. В пасти древнего животного исследователи обнаружили кость крокодила, которая помогла датировать возраст находки примерно 66 миллионами лет. Позднее эксперты выяснили, что они нашли останки нового вида динозавров, которому дали название Joaquinraptor casali.