Трамп: Иран не должен получить ядерное оружие

«Мы не можем позволить им получить ядерное оружие», — высказался Трамп, отвечая на вопрос о ядерной программе Ирана.
Президент США также заявил, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на территории Ирана военным преступлением. По словам Трампа, он не беспокоится по этому поводу.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп сделал громкое заявление о ядерной инфраструктуре Ирана. По словам главы Белого дома, США якобы полностью уничтожили все объекты, на которых Тегеран намеревался продолжать реализацию своей ядерной программы.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа.