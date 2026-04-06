На Петровской набережной в Воронеже будут работать четыре туалета

Совсем скоро на Петровской набережной в Воронеже начнут работать сразу четыре туалета. Об этом 6 апреля сообщил мэр города Сергей Петрин.
Чиновник опроверг информацию, что горожане и гости Воронежа могут воспользоваться только одним туалетом на набережной.
— Работают два, а не один, — уточнил Петрин.
Дело в том, что все четыре туалета подключены к одной канализационной насосной станции. Провод с электропитанием оказался перебит. В минувшую пятницу сотрудники горэлектросети обнаружили место порыва.
— Думаю, что в течение одного — двух дней проблема будет решена, — заверил мэр.