16-летний мальчик, влетевший в бетонный столб на питбайке в Багратионовском районе, находится в тяжёлом состоянии

У подростка перелом основания черепа и гематома мозга.

Источник: Клопс.ru

16-летний подросток, попавший в ДТП на питбайке в Багратионовском районе, находится в тяжёлом состоянии. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.

Юноша находится в реанимации Детской областной больницы, его прооперировали. Медики борются за жизнь школьника, но опасаются давать прогнозы на выздоровление. Подросток получил в ДТП сразу несколько серьёзных повреждений: перелом основания черепа, травматическую гематому мозга, переломы рёбер и перелом левого бедра.

ДТП произошло в субботу, 4 апреля, около 18:15 в пос. Новомосковское Багратионовского района. Подросток при совершении поворота врезался в бетонную опору.