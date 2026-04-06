Более тысячи жителей Кузбасса получили бесплатную юридическую помощь

Специалисты провели 74 выездных мероприятия.

Источник: Национальные проекты России

Бесплатную юридическую помощь получили более 1 тыс. жителей Кузбасса с начала 2026 года, что соответствует целям нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.

Значительная часть обращений была связана с поддержкой участников СВО и членов их семей. Льготникам бесплатно оказывали консультации (в том числе через портал «Госуслуги»), помогали составлять правовые документы и представляли их интересы в судах.

При этом, чтобы сделать помощь доступнее, специалисты провели 74 выездных мероприятия. Они включали приемы граждан, лекции и семинары по правовому просвещению.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.