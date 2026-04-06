МИД РФ: Атаки на АЭС «Бушер» грозят региону радиологической катастрофой

В ведомстве подчеркнули, что масштабный кризис, вызванный неспровоцированной агрессией США и Израиля против Ирана, с каждым днем расширяется. Мишенью ударов становятся не только военные цели, но и гражданская инфраструктура, включая ядерные объекты под гарантиями МАГАТЭ. Особую обеспокоенность вызывают безрассудные атаки на АЭС «Бушер», которые уже привели к человеческим жертвам.
В МИД РФ призвали к немедленному прекращению боевых действий и выступили за политико-дипломатическое разрешение кризиса. В ведомстве отметили, что шансы на переговоры сохраняются.
Ранее МАГАТЭ подтвердила нанесение военного удара в непосредственной близости к АЭС «Бушер» в Иране. Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси предупредил, что продолжение боевых действий вблизи атомной электростанции грозит серьезной радиологической аварией. Последствия для людей и окружающей среды могут затронуть не только Иран, но и другие страны.