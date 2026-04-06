50 пациентов эвакуировала с начала года санавиация в Волгоградской области

Кроме того, бригады экстренной помощи больницы № 25 549 раз выезжали на реанимобилях и машинах скорой помощи к пострадавшим от различных болезней и травм. В общей сложности усилиями медиков доставлены в больницы без малого 400 человек. Основными поводами для вызовов остаются сердечно-сосудистые заболевания, неврологические патологии и травмы. А большинство запросов на экстренную перевозку поступило из Жирновска, Камышина, Михайловки, Палласовки и Урюпинска.