Умер почётный член МОК и экс-руководитель WADA Крейг Риди

Ранее сообщалось, что на 64-м году жизни скончался Борислав Михайлов — бывший вратарь сборной Болгарии и экс-президент местного футбольного союза. Он боролся с последствиями инсульта с ноября прошлого года. И всё это время провёл в больнице. В последние недели врачи оценивали его состояние как критическое, из комы Михайлов так и не вышел. Всего за национальную команду он сыграл 102 матча с 1983 по 1996 год. В 60 встречах Михайлов выходил на поле с капитанской повязкой. Этот рекорд до сих пор остаётся непобитым.