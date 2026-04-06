Умер почётный член МОК и экс-руководитель WADA Крейг Риди

Президент МОК Кирсти Ковентри назвала Риди человеком, посвятившим всю жизнь служению спорту и олимпийскому движению. По её словам, он был непоколебимым защитником честности. С достоинством и решимостью он направлял мировое спортивное сообщество в самые сложные моменты его истории.
Ковентри также отметила, что вклад Риди в Олимпийские игры, чистый спорт и развитие спортсменов останется в памяти будущих поколений. Риди стал членом МОК в 1994 году. Позднее он входил в исполком организации и занимал пост вице-президента.
С 1 января 2014 года по 31 декабря 2019 года британец возглавлял Всемирное антидопинговое агентство. На этот период пришлись основные разбирательства, связанные с допинговым скандалом в российском спорте.
Ранее сообщалось, что на 64-м году жизни скончался Борислав Михайлов — бывший вратарь сборной Болгарии и экс-президент местного футбольного союза. Он боролся с последствиями инсульта с ноября прошлого года. И всё это время провёл в больнице. В последние недели врачи оценивали его состояние как критическое, из комы Михайлов так и не вышел. Всего за национальную команду он сыграл 102 матча с 1983 по 1996 год. В 60 встречах Михайлов выходил на поле с капитанской повязкой. Этот рекорд до сих пор остаётся непобитым.
