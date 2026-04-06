Тотальный диктант по русскому языку проведут 18 апреля в Ростове и области

В Ростове откроют 14 площадок для проведения Тотального диктанта.

В местной администрации рассказали, что Тотальный диктант по русскому языку проведут 18 апреля в Ростове и области. Ежегодная просветительская акция традиционно объединит тысячи людей, желающих проверить свою грамотность.

В этом году автором уникального текста стал известный писатель Алексей Варламов. Участникам предстоит написать отрывок, посвященный детству Александра Сергеевича Пушкина и его отношениям с родителями.

— В донской столице проверка знаний пройдет на базе 14 библиотек. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена удобная возможность написать работу в онлайн-формате, — пояснили организаторы.

Помимо Ростова, очные площадки откроются в Азове, Шахтах, Волгодонске и других городах региона. Интересно, что в этом сезоне для желающих также подготовили две специализированные зоны, где текст можно будет написать на армянском языке.

