Хомяк упал в вентиляцию с седьмого этажа дома в Красноярске и выживал три дня

Похожая история произошла в январе. Волонтеры спасли рыжего кота из дымохода в историческом доме на улице Чайковского в Санкт-Петербурге. Животное провело взаперти более двух недель. Кот попал в квартиру в конце декабря, куда его принесли на передержку. Испугавшись нового места, животное нашло убежище в дымоходе старинного камина, расположенного в комнате с высокими, четырехметровыми потолками, и застрял там.