Хомяк упал в вентиляцию с седьмого этажа дома в Красноярске и выживал три дня

Домашний хомяк упал в вентиляционную шахту дома в Красноярске и выживал там в течение трех дней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Домашний хомяк упал в вентиляционную шахту дома в Красноярске и выживал там в течение трех дней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Девочка из Красноярска забыла своего питомца в ванной. Хомяк решил попробовать выбраться из закрытого помещения самостоятельно и через отверстие в стене упал вниз.

К счастью, грызун не получил никаких травм. Он даже успел обустроиться в шахте, соорудив себе домик из мусора и металлических предметов.

Волонтеры нашли хомяка с помощью специальной камеры. Затем они опустили пластиковую бутылку с вырезанным отверстием, в которую насыпали корм. Хомяк учуял запах еды и забрался внутрь. Теперь питомец снова дома, с ним все хорошо, говорится в публикации.

Похожая история произошла в январе. Волонтеры спасли рыжего кота из дымохода в историческом доме на улице Чайковского в Санкт-Петербурге. Животное провело взаперти более двух недель. Кот попал в квартиру в конце декабря, куда его принесли на передержку. Испугавшись нового места, животное нашло убежище в дымоходе старинного камина, расположенного в комнате с высокими, четырехметровыми потолками, и застрял там.