Экипаж миссии «Артемида II» показал фото невидимой с Земли стороны Луны

Астронавты миссии «Артемида II», летящей к Луне, засняли сторону спутника, которую не видно с Земли. Фотографию опубликовало NASA в Х.
«На новом снимке показана ближняя сторона Луны справа (та, которую мы видим с Земли, ее легко узнать по темным пятнам) и дальняя сторона — слева», — говорится в подписи к кадру.
NASA подчеркнуло, что экипаж миссии будет первым, кто увидит дальнюю сторону Луны.
Корабль «Орион» с миссией Artemis II был запущен 1 апреля c мыса Канаверал во Флориде. Миссия продлится десять дней, экипаж облетит Луну без посадки на поверхность. Корабль пролетит на расстоянии примерно 8 тыс. км от поверхности спутника.
На борту корабля три астронавта NASA — командир экипажа Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.
