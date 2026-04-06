Экипаж миссии «Артемида II» показал фото невидимой с Земли стороны Луны

Астронавты миссии «Артемида II», летящей к Луне, засняли сторону спутника, которую не видно с Земли.

Источник: РБК

Астронавты миссии «Артемида II», летящей к Луне, засняли сторону спутника, которую не видно с Земли. Фотографию опубликовало NASA в Х.

«На новом снимке показана ближняя сторона Луны справа (та, которую мы видим с Земли, ее легко узнать по темным пятнам) и дальняя сторона — слева», — говорится в подписи к кадру.

NASA подчеркнуло, что экипаж миссии будет первым, кто увидит дальнюю сторону Луны.

Корабль «Орион» с миссией Artemis II был запущен 1 апреля c мыса Канаверал во Флориде. Миссия продлится десять дней, экипаж облетит Луну без посадки на поверхность. Корабль пролетит на расстоянии примерно 8 тыс. км от поверхности спутника.

На борту корабля три астронавта NASA — командир экипажа Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

