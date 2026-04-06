Парад на День Победы в Воронеже состоится в любом случае

Праздновать 81-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Воронеже будут при любой оперативной обстановке. Об этом 6 апреля сообщил мэр Сергей Петрин.
Вопрос лишь в том, какой формат выберут власти. Пока рассматриваются два варианта — полноценный прошлогодний или же усеченный. При этом чиновник заверил, что парад состоится в любом случае.
В ближайшие дни власти города проведут рабочее совещание во главе с губернатором Александром Гусевым, дабы обговорить ключевые вопросы по форматам празднования. Но в любом случае, окончательное решение будет принято лишь 8 мая. Всему виной непростая оперативная обстановка, которая, по словам Сергея Петрина, за последний год явно не улучшилась.